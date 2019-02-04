Димитрис Итудис: Контролировали игру на уровне «физики» и получили вклад от каждого

Баскетбол 04 февраля 2019 01:23 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о победе над командой «Локомотив-Кубань» (70:57) в матче Единой лиги ВТБ.

– Большие поздравления команде. Мы проводили третий матч за пять дней и пятый за девять. Вы понимаете, что это требует много энергии, психологической и физической собранности.

Игроки отработали сообразно обстоятельствам в каждом из матчей, при этом мы почти не проводили тренировок. Помогло, конечно, что три последних встречи мы проводили в Москве.

Сегодня нам противостоял хороший соперник, который всегда бьется. И игра доказала, что наша команда способна приспосабливаться. Мы хотим избежать ярлыков, мол, мы атакующая, обороняющаяся команда или какая-то еще.

Сегодня мы позволили «Локо» набрать лишь 50 очков с лишним, мы выиграли три четверти, уступив лишь во второй 11-12, когда обе команды набирали мало. Мы контролировали игру на уровне «физики» и получили вклад от каждого, кто выходил на паркет.

Мне сегодня не хватало голоса, и я благодарю игроков и помощников, которых просил быть громче. И особенное «спасибо» болельщикам, они по-настоящему объединили команду, добавили ей энергии, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.