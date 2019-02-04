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Баскетбол04 февраля 2019 01:59Источник: Единая лига ВТБ

Римас Куртинайтис: Для нас каждая следующая игра – самая важная

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис – о поражении от «Зенита» (82:86) в матче Единой лиги ВТБ.

– Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой. Считаю, что мы были невнимательны в определенных моментах. «Зенит» – не самая высокая команда, но мы позволили ему забрать 13 подборов под своим кольцом.

Кроме того, сегодня нам не хватило ротации. Хочу подчеркнуть, что мы не делим турниры по степени важности, для нас каждая следующая игра – самая важная, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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