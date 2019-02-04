Джален Рейнольдс: Для меня большая честь стать MVP января в Лиге ВТБ

Баскетбол 04 февраля 2019 18:39 Источник: БК «Зенит»

Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс – о признании самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в январе.

– Для меня большая честь стать MVP января в Лиге ВТБ. Я благодарен своим партнерам, без которых этот приз был бы невозможен.

Отдельное спасибо хочу сказать клубу за ту организацию, которая есть в «Зените». Также я благодарен своей семье, которая всегда поддерживает меня. Вперед, «Зенит», – приводит слова Рейнольдса официальный сайт «Зенита».

Напомним, в январе «Зенит» одержала три победы (над «ПАРМОЙ», «Нижним Новгородом», и ЦСКА) и продолжил борьбу за попадание в тройку сильнейших команд Лиги, а Джален показал себя настоящим лидером, набирая в среднем 16,0 очка, 8,0 подбора, 2,7 передачи и 24,7 балла за эффективность действий.