Жоан Пласа: Сказал ребятам, чтобы не думали о травмированных, а наслаждались игрой - Советский спорт
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Баскетбол04 февраля 2019 20:31Источник: Единая лига ВТБ

Жоан Пласа: Сказал ребятам, чтобы не думали о травмированных, а наслаждались игрой

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа – о победе над «Химками» (86:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– Буквально недавно мы с теми же проблемами уступили УНИКСу, сегодня выиграли у «Химок». К сожалению, у нас еще есть взлеты и падения, но мы стараемся исправить это.

Я благодарен ребятам за игру. В первой четверти мы допустили семь потерь, за три оставшиеся еще столько же, то есть мы сделали правильные выводы.

Я сказал ребятам, чтобы они не думали о травмированных, а наслаждались игрой, – приводит слова Пласы официальный сайт Лиги ВТБ.

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