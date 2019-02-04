Жоан Пласа: Сказал ребятам, чтобы не думали о травмированных, а наслаждались игрой

Баскетбол 04 февраля 2019 20:31 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа – о победе над «Химками» (86:82) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– Буквально недавно мы с теми же проблемами уступили УНИКСу, сегодня выиграли у «Химок». К сожалению, у нас еще есть взлеты и падения, но мы стараемся исправить это.

Я благодарен ребятам за игру. В первой четверти мы допустили семь потерь, за три оставшиеся еще столько же, то есть мы сделали правильные выводы.

Я сказал ребятам, чтобы они не думали о травмированных, а наслаждались игрой, – приводит слова Пласы официальный сайт Лиги ВТБ.