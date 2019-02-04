ВЭФ переиграл «Калев» в матче Единой лиги ВТБ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол04 февраля 2019 22:46Источник: «Советский спорт»

ВЭФ переиграл «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ВЭФ на выезде обыграл «Калев» со счетом 85:75 (24:19, 16:17, 18:22, 27:17).

У победителей встречи самыми результативными стали Андрис Мистерс (15 очков), Стив Зак (14), Эндрю Эндрюс (13), Артис Ате (12).

У хозяев паркета больше всех набрали еджи Линч (14), Кристиан Китсинг (12), Арнетт Моултри (12+8 подборов), Чавон Льюис (10).

ВЭФ одержал четвертую победу в сезон при 13 поражениях и занимает 11-е место в турнирной таблице, а «Калев» расположился на девятой строчке, потерпев девятое поражение при шести победах.

#единая лига втб#бк вэф#бк калев
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта