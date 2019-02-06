Сергей Базаревич: У сборной России есть предварительные договоренности с ЦСКА и «Химками»

Баскетбол 06 февраля 2019 15:24 Источник: «Известия» Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич надеется на то, что российские клуб отпустят своих игроков на матчи национальной команды.

В преддверии квалификационных матчей чемпионата мира-2019 из-за травм выбыли Сергей Карасев, Михаил Кулагин и Владислав Трушкин, а многих вызванных могут не отпустить ЦСКА и «Химки», у которых намечены игры, совпадающие датами с матчами сборной.

«Мы хотели заменить Сергея Карасева на Влада Трушкина, но он тоже получил травму. Теперь мы в раздумьях. Пока не могу сказать, кто в итоге получит вызов в команду вместо травмированных игроков. У нас есть предварительные договоренности с ЦСКА и «Химками». Надеюсь, они вновь пойдут нам навстречу и помогут в заключительном «окне» квалификации. Нам сначала надо решить главную задачу — отобраться на ЧМ-2019. После этого мы будем давать шанс молодым талантам. Сейчас у нас нет возможности для экспериментов», - приводит слова Базаревича «Известия».

Сборная России 21 февраля сыграет с командой Болгарии, а 24 февраля – с Финляндией в рамках заключительных туров квалификации к чемпионату мира 2019 года.