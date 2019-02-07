Димитрис Итудис – о матче с «Реалом»: Это будет очередная встреча с нашим историческим соперником

Баскетбол 07 февраля 2019 20:46 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с мадридским «Реалом».

- Это будет очередная встреча с нашим историческим соперником, матч, которого ждут все. Уверен, что высокое качество игроков с обеих сторон обещает интересную игру. Можно многое говорить о баскетбольных деталях, просто отмечу, что мы знаем все сильные и слабые стороны соперников, будем готовы, - приводит слова специалиста пресс-служба российского клуба.

Добавим, что встреча состоится 8 февраля в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что после 21 тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА, одержав 16 побед, занимает третью строчку в турнирной таблице, «Реал», имея в своем активе 17 выигранных матчей, занимает второе место.