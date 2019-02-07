«Химки» обыграли «Будучность» в матче Евролиги - Советский спорт
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Баскетбол07 февраля 2019 22:45Источник: «Советский спорт»

«Химки» обыграли «Будучность» в матче Евролиги

Баскетболисты «Химок» одержали победу над «Будучностью» в выездном матче 22-го тура Евролиги со счетом 98:90 (22:20, 23:26, 23:19, 30:25).

Самым результативным игроком встречи стал форвард подмосковной команды Джордан Микки, набравший 25 очков.

После этой игры, «Химки», одержав восьмую победу, расположились на 12-м месте в турнирной таблице, а «Будучность», потерпев 16 поражение, занимает 15-ю строчку.

В следующем туре «Химки» в гостях сыграют с «Панатинаикосом», а «Будучность» на выезде встретится с «Жальгирисом».

#бк будучность#бк химки#евролига
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