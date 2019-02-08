Серхио Родригес: У меня особый настрой на матчи с «Реалом» - Советский спорт
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Баскетбол08 февраля 2019 10:41Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

Серхио Родригес: У меня особый настрой на матчи с «Реалом»

ЦСКА сыграет с испанским клубом в Евролиге.

Разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес высказался о предстоящем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом».

«Совру, если скажу, что матч с «Реалом» для меня такой же, как все остальные игры Евролиги, – приводят «Известия» слова 32-летнего испанца. – У меня особый настрой на эти матчи, попытаюсь сделать все возможное, чтобы мы одержали победу.

Мы набрали хороший ход, поэтому способны второй раз подряд огорчить мадридскую команду».

Напомним, Родригес выступал за «Реал» с 2010 по 2016 годы и в сезоне 2014/2015 выиграл вместе с командой Евролигу.

Матч ЦСКА – «Реал» пройдет 8 февраля во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).

После 21 тура «Реал» занимает второе место, опережая ЦСКА на одну победу.

#евролига#бк цска#бк реал#родригес серхио
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