Серхио Родригес: У меня особый настрой на матчи с «Реалом»

Баскетбол 08 февраля 2019 10:41 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

ЦСКА сыграет с испанским клубом в Евролиге.

Разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес высказался о предстоящем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Реалом».

«Совру, если скажу, что матч с «Реалом» для меня такой же, как все остальные игры Евролиги, – приводят «Известия» слова 32-летнего испанца. – У меня особый настрой на эти матчи, попытаюсь сделать все возможное, чтобы мы одержали победу.

Мы набрали хороший ход, поэтому способны второй раз подряд огорчить мадридскую команду».

Напомним, Родригес выступал за «Реал» с 2010 по 2016 годы и в сезоне 2014/2015 выиграл вместе с командой Евролигу.

Матч ЦСКА – «Реал» пройдет 8 февраля во дворце спорта «Мегаспорт». Начало – 20:00 (мск).

После 21 тура «Реал» занимает второе место, опережая ЦСКА на одну победу.