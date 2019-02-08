Димитрис Итудис: Вторая в сезоне победа над «Реалом» придает нам уверенности

Баскетбол 08 февраля 2019 23:19 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о победе над «Реалом» (82:78) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Поздравляю команду с важной победой. Игра ожидаемо получилась интересной и тяжелой, ведь нам противостоял действующий чемпион. Трибуны были заполнены, и зрители стали частью уравнения, добавили команде желания, старания.

В конце все могло повернуться иначе, но мы остановили соперников в защите и приняли мудрые решения в нападении. После плохой второй четверти продолжали верить в себя, к тому же внесли коррективы в перерыве – выбирали другие углы при заслонах, другие комбинации.

30 очков в третьей четверти – это отличный «камбэк» после 12 во второй. Даже когда мы промахивались, продолжали идти на отскок и практически разделили с «Реалом» его щит – 19-21, при том, что гости обладают высокими, мощными игроками. Конечно, хотелось бы попадать с лучшим процентом, но даже при большом числе промахов мы поддерживали броски, шли на щит.

Вторая в сезоне победа над «Реалом» придает нам уверенности, и сейчас мы поднялись на второе место в таблице. При этом лига очень конкурентна, и нам предстоит сыграть еще немало матчей.

Хочу также отметить возвращение Кори Хиггинса, он придал добавил качества нашей игре как в те периоды, когда они были на площадке с Нандо, так и по раздельности.

Если говорить о цифрах, сегодня больше остальных провел на паркете Питерс – он здорово помог подборами, знанием нашей игры, он заставлял фолить на себе и оттягивал внимание защиты, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.