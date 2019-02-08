Серхио Родригес: Матч против «Реала» был особенным для меня

Защитник ЦСКА Серхио Родригес – о победе над «Реалом» (82:78) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
– Матч против «Реала» был особенным для меня, но это не первая игра против моей бывшей команды. Я был готов к такому противостоянию.
Мы хорошо сыграли во второй половине матча, мы навязали «Реалу» свой ритм. Мы играли на своей площадке, мы были уверены в себе. Это очень большая победа для нас в турнирном плане.
Обыграть действующего чемпиона Евролиги не так-то легко. Нам нужно занять как можно более высокое место по итогам «регулярки», мы приложим все усилия для этого, – приводит слова Родригеса «Р-Спорт».