Серхио Родригес: Матч против «Реала» был особенным для меня

Баскетбол 08 февраля 2019 23:44 Источник: «Р-Спорт»

Защитник ЦСКА Серхио Родригес – о победе над «Реалом» (82:78) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Матч против «Реала» был особенным для меня, но это не первая игра против моей бывшей команды. Я был готов к такому противостоянию.

Мы хорошо сыграли во второй половине матча, мы навязали «Реалу» свой ритм. Мы играли на своей площадке, мы были уверены в себе. Это очень большая победа для нас в турнирном плане.

Обыграть действующего чемпиона Евролиги не так-то легко. Нам нужно занять как можно более высокое место по итогам «регулярки», мы приложим все усилия для этого, – приводит слова Родригеса «Р-Спорт».