Дэниэл Хэкетт: ЦСКА немного повезло, но в целом мы заслужили победу над «Реалом»

Баскетбол 09 февраля 2019 10:06 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

ЦСКА обыграл испанцев и поднялся на второе место в Евролиге.

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт прокомментировал победу над «Реалом» (82:78) в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы провели не самую лучшую первую половину, допустили глупые ошибки, – приводит ТАСС слова 31-летнего итальянца. – Но в третьей и четвертой четвертях мы прибавили и сумели доставить неприятности сопернику.

Нам, конечно, немного повезло, но в целом мы больше сегодня заслужили победу. У нас было больше подборов, да и атаковали мы больше и острее».

Отметим, что после двух четвертей ЦСКА уступал испанцам с разницей в шесть очков. Хэкетт набрал 14 очков и стал третьим по результативности в составе армейцев после француза Нандо де Коло (21) и американца Кори Хиггинса (15).

Благодаря этой победе ЦСКА опередил «Реал» и поднялся на второе место. В 23-м туре 21 февраля ЦСКА также дома сыграет с «Гран-Канарией».