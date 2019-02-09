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Баскетбол09 февраля 2019 23:34Источник: БК «Зенит»

Жоан Пласа: Должны одинаково хорошо играть абсолютно со всеми соперниками

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа – о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с командой «Цмоки-Минск».

– Вторая выездная игра за неделю, чего ждете от матча в Минске?
– Я ожидаю от ребят той игры, которую они могут показывать. Мы хорошо сыграли с ЦСКА и «Химками», но нужно помнить, что соперники, которые находятся ниже, бывают еще опаснее.

«Цмоки-Минск» подписал двух новых игроков за прошедшую неделю, и надо понимать, что теперь команда будет выглядеть несколько иначе.

Мы допустили ряд ошибок в игре против «Цедевиты», которые нельзя повторять ни в коем случае. Я всегда говорю – поражение можно понять только в одном случае, если соперник оказался сильнее, а не в случае, когда мы сами не доработали.

Не нужно давать оппоненту дополнительное преимущество, допуская ошибки. Мы должны одинаково хорошо играть абсолютно со всеми соперниками, вне зависимости от их статуса или места в таблице, – приводит слова Пласы официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Цмоки-Минск» – «Зенит» состоится завтра, 10 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени.

#единая лига втб#бк зенит#бк цмоки-минск#пласа жоан
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