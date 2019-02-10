Швед пропустит еще несколько недель и не сыграет в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

Баскетбол 10 февраля 2019 16:40 Источник: БК «Химки» Автор: Липкин Антон

Защитник «Химок» продолжает восстановление после перелома мизинца.

Защитник «Химок» Алексей Швед пропустит еще несколько недель, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний игрок продолжает восстановление после перелома мизинца, который он получил 23 ноября прошлого года в матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (84:83).

На основании проведенных контрольных обследований и снимков было выявлено, что формирование костной мозоли на месте перелома пальца не завершено.

Чтобы избежать риска усугубления травмы, необходимо дождаться полного заживления перелома. В этой связи врачами рекомендовано продлить индивидуальный тренировочно-реабилитационный процесс еще на несколько недель.

Таким образом, Швед пропустит матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (11 февраля) и УНИКСом (15 февраля), а также Матч всех звезд лиги (17 февраля).

Следующую игру в Евролиге «Химки» проведут 22 февраля в гостях с «Панатинаикосом».