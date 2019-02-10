24 очка Рейнольдса принесли «Зениту» победу над «Цмоки-Минск» - Советский спорт
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Баскетбол10 февраля 2019 19:19Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

24 очка Рейнольдса принесли «Зениту» победу над «Цмоки-Минск»

Питерцы догнали «Локомотив-Кубань».

«Зенит» победил «Цмоки-Минск» (79:68) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком стал центровой «Зенита» Джален Рейнольдс, набравший 24 очка. У хозяев 17 очков принес форвард Джамар Абрамс.

«Зенит» одержал десятую победу в 15 матчах и сравнялся с «Локомотивом-Кубанью», который занимает четвертое место. «Цмоки-Минск» с двумя победами продолжают замыкать турнирную таблицу.

В своих следующих матчах 14 февраля «Зенит» примет ВЭФ, а 3 марта «Цмоки-Минск» сыграет в гостях с «Калевом».

Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат

«Цмоки-Минск» (Минск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 68:79 (23:27, 13:24, 13:23, 19:5)
«Цмоки-Минск»: Абрамс (17), Сэддлер (15), Сарикопулос (12).
«Зенит»: Рейнольдс (24), Скрабб (11), Воронов (10).

#единая лига втб#бк цмоки-минск#бк зенит#рейнольдс джален#абрамс джамар
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