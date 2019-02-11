Жоан Пласа: В «Зените» мы строим новую культуру и новый характер

Баскетбол 11 февраля 2019 01:06 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа – о победе над командой «Цмоки-Минск» (79:68) в матче Единой лиги ВТБ.

– Я часто говорю своей команде, что нужно настраиваться и бороться с командой вне зависимости от ее положения в турнирной таблице. Думаю, что в целом мы играли неплохо, знали, что делать на площадке.

Но третья четверть была довольно плохая: мы не набирали очки, которые должны были. Что касается заключительного отрезка, то здесь есть и моя вина. Я позволил поиграть молодым ребятам, которые еще не выступали на таком уровне.

Сейчас в «Зените» мы строим новую культуру, новый характер: неважно, побеждаешь ли ты «+30» или «+2», неважно, против лидера ты играешь или команды из нижней части таблицы — ты должен настраиваться на каждую игру.