Димитрис Итудис: УНИКС – серьезная команда, мы будем готовы и не пожалеем сил

Баскетбол 11 февраля 2019 01:45 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

– УНИКС – очень серьезная команда, которая традиционно выступает на высочайшем уровне. Определенно, поршнями ее нападения являются защитники, но команда также отличается глубиной и атлетизмом на каждой позиции.

УНИКС силен, в последнее время играет успешно, потому физическая готовность и энергия станут для нас ключевыми факторами.

Для такого уровня соперничества нам не хватает времени на подготовку, но мы будем готовы и не пожалеем сил, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч УНИКС – ЦСКА состоится сегодня 11 февраля в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.