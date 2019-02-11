Димитрис Итудис: УНИКС – серьезная команда, мы будем готовы и не пожалеем сил - Советский спорт
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Баскетбол11 февраля 2019 01:45Источник: БК ЦСКА

Димитрис Итудис: УНИКС – серьезная команда, мы будем готовы и не пожалеем сил

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

– УНИКС – очень серьезная команда, которая традиционно выступает на высочайшем уровне. Определенно, поршнями ее нападения являются защитники, но команда также отличается глубиной и атлетизмом на каждой позиции.

УНИКС силен, в последнее время играет успешно, потому физическая готовность и энергия станут для нас ключевыми факторами.

Для такого уровня соперничества нам не хватает времени на подготовку, но мы будем готовы и не пожалеем сил, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч УНИКС – ЦСКА состоится сегодня 11 февраля в Казани и начнется в 19:00 по московскому времени.

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