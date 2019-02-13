Андрей Кириленко: Конфликт Евролиги и ФИБА находится в патовой ситуации - Советский спорт
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Баскетбол13 февраля 2019 09:06Источник: Информационное Агентство России ТАСС

Андрей Кириленко: Конфликт Евролиги и ФИБА находится в патовой ситуации

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что конфликт между Евролигой и ФИБА находится в патовой ситуации.

- Ситуация патовая, я не вижу, что кто-то в ближайшее время найдет выход. Лично я готов участвовать в переговорах между сторонами, если это будет необходимо. У меня ни к кому нет каких-то неприятных или негативных отношений. Хотя я читаю в СМИ, что якобы воюю с президентом Евролиги, но это не так.

Конечно, и мы, и все устали от происходящего. Сборная недополучает игроков из-за отсутствия пауз на «окна» в Евролиге. Но пока не будет договора ФИБА и Евролиги, документа, регламентирующего отношения, ничего хорошего не будет, – приводит слова Кириленко ТАСС.

#кириленко андрей#евролига#фиба
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