Жоан Пласа: Хотим уйти на паузу на матчи сборных в хорошем настроении - Советский спорт
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Баскетбол13 февраля 2019 18:36Источник: БК «Зенит»

Жоан Пласа: Хотим уйти на паузу на матчи сборных в хорошем настроении

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа – о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с командой ВЭФ.

– Хотим уйти на паузу на матчи сборных в хорошем настроении. Я просматривал первый матч в Риге, это был непростой выезд, по сути, судьба игры решалась в последней четверти.

У ВЭФ довольно неплохой состав, есть хорошие снайперы, есть мощные ребята для борьбы под кольцом, рижане агрессивно защищаются.

Мы должны показать нашим фанатам и самим себе, что наша игра становится все лучше. Нельзя допустить того, что случилось, например, в Хорватии. Я всегда требую от игроков стопроцентной отдачи в каждой игре. Нельзя одерживать победы, выкладываясь на половину, – приводит слова Пласы официальный сайт «Зенита».

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