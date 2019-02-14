Андрей Кириленко: Стребков действует в стиле Уэстбрука

Баскетбол 14 февраля 2019 16:17 Источник: «Известия» Автор: Спирин Дмитрий

Президент РФБ Андрей Кириленко высоко оценил прогресс разыгрывающего «Нижнего Новгорода» Ивана Стребкова в этом сезоне.

«Мне очень нравится Стребков. Я давно не видел такого игрока в российском баскетболе. Он действует в стиле Расселла Уэстбрука и способен без остановки, 40 минут, как заводной апельсин, носиться туда-сюда по площадке. В Кубке России за ним никто не успевал. Да, игровые решения у Вани отстают от скорости, и он не всегда принимает оптимальные решения, но выдержать целый матч в таком темпе — дорогого стоит. Так агрессивно в свои лучшие годы играл Серхио Родригес. Конечно, испанец был более мастеровитым, но у Стребкова тоже есть свои козыри.

По силам ли ему вернуться в топ-клуб? Ване надо идти в команду, где ему будут доверять и у него будет много игрового времени. Как сейчас в «НН». Если же он уйдет в топ-клуб третьим-четвертым разыгрывающим, то потеряет свой темп и перестанет развиваться. Стребков сам это понимает, поэтому к выбору следующего этапа карьеры он должен подойти очень внимательно. Я играл с ним в ЦСКА и знаю, что он большой талант. Пока он не реализовал его даже на 50%», — цитируют Кириленко «Известия».

Иван Стребков играл за ЦСКА с 2012 по 2015 год.