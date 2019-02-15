СМИ: Российский бизнесмен Герасименко продал итальянский клуб «Канту» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Баскетбол15 февраля 2019 13:34Автор: Сметанникова Дарья

СМИ: Российский бизнесмен Герасименко продал итальянский клуб «Канту»

Дмитрий Герасименко стал владельцем итальянского баскетбольного клуба в ноябре 2015 года, в январе 2016-го занял пост президента клуба.

Как сообщает итальянский портал La Provincia di Como, российский бизнесмен Герасименко продал «Канту» компании American Group за 800 тыс. евро.

Стоимость клуба составила 350 тыс. евро, еще 450 тыс. американская компания доплатила за участок земли, на котором будет построена новая арена.

«Канту» является трехкратным чемпионом Италии. В лета прошлого года по января 2019-го команду возглавлял российский тренер Евгений Пашутин.

#бк канту#пашутин евгений
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта