Баскетбол 15 февраля 2019 13:34 Автор: Сметанникова Дарья

СМИ: Российский бизнесмен Герасименко продал итальянский клуб «Канту»

Дмитрий Герасименко стал владельцем итальянского баскетбольного клуба в ноябре 2015 года, в январе 2016-го занял пост президента клуба.

Как сообщает итальянский портал La Provincia di Como, российский бизнесмен Герасименко продал «Канту» компании American Group за 800 тыс. евро. Стоимость клуба составила 350 тыс. евро, еще 450 тыс. американская компания доплатила за участок земли, на котором будет построена новая арена. «Канту» является трехкратным чемпионом Италии. В лета прошлого года по января 2019-го команду возглавлял российский тренер Евгений Пашутин.