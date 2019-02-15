Димитрис Итудис: В матче с «Пармой» ЦСКА нужно реабилитироваться после поражения от УНИКСа - Советский спорт
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Баскетбол15 февраля 2019 16:09Источник: БК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

Димитрис Итудис: В матче с «Пармой» ЦСКА нужно реабилитироваться после поражения от УНИКСа

ЦСКА в прошлом матче проиграл УНИКСу (68:71) в Единой лиге ВТБ. Это поражение для армейцев стало вторым в розыгрыше.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Пармой».

«Нам нужно реабилитироваться после поражения в предыдущем матче. «Парма» – определенно очень мотивированная команда. Они низко находятся в турнирной таблице, но недавно обыграли УНИКС, сменили тренера, выиграли Кубок России со своими российскими игроками, так что мы относимся к соперникам с уважением», - приводит слова Итудиса пресс-служба армейцев.

Матч «Парма» - ЦСКА пройдет 15 февраля в Перми в 17:30 мск.

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