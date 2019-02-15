Рейнольдс не примет участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ по семейным обстоятельствам 17 февраля в Москве состоится Матч звезд Единой лиги ВТБ.

Американский центровой «Зенита» Джален Рейнольдс пропустит Матч звезд по семейным обстоятельствам.

«Дорогие друзья! К сожалению, я не смогу принять участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. Я хочу извиниться перед лигой и организаторами матча, перед болельщиками, которые голосовали за меня, а также зрителями, которые придут на трибуны или будут смотреть игру по телевизору. Возникли обстоятельства, из-за которых я вынужден срочно улететь домой. Обещаю, что в следующих матчах покажу свою лучшую игру, за которую удостоился чести быть приглашенным на матч всех звезд», - приводит слова 26-летнего американца пресс-служба «Зенита».

Напомним, третий в истории Единой лиги ВТБ Матч всех звезд пройдет 17 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. В его рамках команда «Звезды России» сыграет с командой «Звезды мира».