18 очков Клайберна помогли ЦСКА обыграть «Парму» в Единой лиге ВТБ

Баскетбол 15 февраля 2019 19:35 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на выезде обыграл пермскую «Парму» со счетом 79:69 (24:16, 13:20, 30:16, 11:14).

Самыми результативными в составе победителей встречи стали Уилл Клайберн (18 очков), Серхио Родригес (17) и Иван Ухов (11).

У хозяев паркета больше всех очков набрали Эйгирдас Лукаускас (14), Иван Лазарев (11) и Кен Браун (10).

ЦСКА, потерпевший всего два поражение в лиге ВТБ, одержал 17-ю победу и лидирует в турнирной таблице, а «Парма» расположилась на 13-й строчке, потерпев седьмое поражение кряду.