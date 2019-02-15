18 очков Клайберна помогли ЦСКА обыграть «Парму» в Единой лиге ВТБ - Советский спорт
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Баскетбол15 февраля 2019 19:35Источник: «Советский спорт»

18 очков Клайберна помогли ЦСКА обыграть «Парму» в Единой лиге ВТБ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на выезде обыграл пермскую «Парму» со счетом 79:69 (24:16, 13:20, 30:16, 11:14).

Самыми результативными в составе победителей встречи стали Уилл Клайберн (18 очков), Серхио Родригес (17) и Иван Ухов (11).

У хозяев паркета больше всех очков набрали Эйгирдас Лукаускас (14), Иван Лазарев (11) и Кен Браун (10).

ЦСКА, потерпевший всего два поражение в лиге ВТБ, одержал 17-ю победу и лидирует в турнирной таблице, а «Парма» расположилась на 13-й строчке, потерпев седьмое поражение кряду.

#единая лига втб#бк цска#бк парма
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