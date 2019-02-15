«Химки» потерпели третье поражение кряду, уступив УНИКСу - Советский спорт
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Баскетбол15 февраля 2019 20:51Источник: «Советский спорт»

«Химки» потерпели третье поражение кряду, уступив УНИКСу

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на домашней площадке обыграл «Химки» – 73:58 (21:9, 17:15, 16:21, 19:13).

Стоит отметить, что в начале матча казанцы вели со счетом 16:0.

В составе победителей встречи самыми результативнымии стал Реймар Морган (23 очка) и Пьеррия Генри (13).

А у гостей больше всех набрали Джордан Мики и Малкольм Томас – 19 и 10 очков соответственно.

УНИКС одержал третью победу кряду и занимает третье место в турнирной таблице, а «Химки», потерпевшие третье поражение кряду, расположились на третьей строчке.

В следующем матче казанцы 2 февраля примут «Астану», а химчане 4 февраля сыграют с ЦСКА.

#единая лига втб#бк уникс#бк химки
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