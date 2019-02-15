22 очка Хаммера не спасли «Нижний Новгород» от поражения «Локомотиву-Кубани» - Советский спорт
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Баскетбол15 февраля 2019 22:21Источник: «Советский спорт»

22 очка Хаммера не спасли «Нижний Новгород» от поражения «Локомотиву-Кубани»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на домашней площадке обыграл «Нижний Новгород» со счетом 78:71 (20:21, 17:15, 11:19, 30:16).

У победителей встречи самыми результативными стали Дмитрий Кулагин и Дорелл Райт, записавшие на свой счет по 19 очков.

А у гостей больше всех набрали Иэн Хаммер и Иван Стребков – 22 и 17 очков соответственно.

«Локомотив-Кубань» одержал четвертую победу в последних пяти играх и занимает третье место в турнирной таблице, а «Нижний Новгород» расположился на седьмой строчке, потерпев восьмое поражение в сезоне.

#единая лига втб#бк локомотив-кубань#бк нижний новгород
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