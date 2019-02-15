Димитрис Итудис: Играли без основных созидателей, потому встречу можно считать полезной для будущего

Баскетбол 15 февраля 2019 23:03 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о победе над «Пармой» (79:69) в матче Единой лиги ВТБ.

– Получилась интересная игра, хорошее соперничество. Поздравляю команду с тем, что она сумела изменить настрой в перерыве и провести отличную третью четверть. В ней мы останавливали соперника, набрали 30 очков, выглядели совсем иначе по сравнению с первыми двумя четвертями, в которых мы атаковали плохо, совершали большое количество потерь и, по сути, помогали «Парме».

Мы играли сегодня без двух основных созидателей, Де Коло и Хиггинса, потому эту встречу можно считать полезной для будущего.

Поздравляю «Парму» с победой в Кубке России и хорошей игрой сегодня. Здесь, на арене, отличная атмосфера, в которой приятно играть, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.