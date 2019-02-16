Римас Куртинайтис: Давно не видел, чтобы «Химки» делали столько ошибок

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис – о поражении от УНИКСа (58:73) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– Хочу поздравить УНИКС с хорошей победой, потому что даже не могу ничего сказать. Как казанцы начали лидировать с первых минут, как мы начали бездарно, так и не смогли вернуться в игру.

И, конечно, они заслуженно победили. Тут не о чем говорить, а про баскетбол и подавно. Я давно не видел, чтобы «Химки» делали 26 ошибок, ведь это команда Евролиги, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.