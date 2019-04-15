Лука Дончич: Конечно, хочу получить звание лучшего новичка НБА, но если честно, мне все равно - Советский спорт
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15 апреля 2019 20:10БаскетболСпирин Дмитрий

Лука Дончич: Конечно, хочу получить звание лучшего новичка НБА, но если честно, мне все равно

Защитник «Далласа» Лука Дончич признался, что не будет переживать, если не получит звание лучшего новичка сезона в НБА.

«Конечно, я хочу получить звание лучшего новичка, но если честно, мне все равно. Я собираюсь домой и хочу отключить все социальные сети. Никто меня не найдет», – цитирует словенца AS.com.

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