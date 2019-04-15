«Локомотив-Кубань» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 93:89 в пользу краснодарцев.
«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в таблице Лиги ВТБ, «Астана» идет на пятой позиции.
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