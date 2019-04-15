Серхио Родригес: ЦСКА подходит к плей-офф Евролиги в лучшей форме, чем год назад ЦСКА сыграет с «Басконией» в плей-офф Евролиги.

Испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес рассказал о настрое команды перед серией ¼ финала Евролиги.

«У «Басконии» очень хорошая, талантливая команда - это безусловно. Но главное, мы уверены в собственных силах, мы хорошо прошли регулярный чемпионат. Если учитывать, что у нас почти не было травм, то подходим к плей-офф в лучшей форме, чем год назад. Кайл Хайнц тогда получил травму сразу перед плей-офф, а Нандо де Коло - через пять минут после начала первой игры, это лидеры, и тогда мы потеряли практически полкоманды», - цитирует Родригеса ТАСС.

Напомним, серия до трех побед стартует двумя матчами в Москве, которые пройдут 16 и 18 апреля.

В регулярном чемпионате ЦСКА проиграл «Басконии» в гостях (73:76) и победил дома в заключительном туре (82:78).