Димитрис Итудис: Сделан только первый шаг, нам нужны еще две победы

- Мы были лучше сегодня, мы превосходно выполнили план в защите и атаке. В первой четверти мы проиграли одно очко, но все равно были в хорошем ритме и исправились во второй. Во второй половине были полностью лучше.
Знаем, что играем с сильной командой, предельно мотивированной командой. Сделан только первый шаг, нам нужны еще две победы в серии. Сегодня ждали больше зрителей, но спасибо тем, кто пришел, - приводит слова специалиста «РИА Новости».
Добавим, что вторая встреча четвертьфинала состоится 18 апреля в Москве.
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