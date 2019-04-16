Димитрис Итудис: Сделан только первый шаг, нам нужны еще две победы - Советский спорт
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16 апреля 2019 23:24Баскетбол

Димитрис Итудис: Сделан только первый шаг, нам нужны еще две победы

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги первого четвертьфинального матча серии плей-офф Евролиги против «Басконии» (94:68).

- Мы были лучше сегодня, мы превосходно выполнили план в защите и атаке. В первой четверти мы проиграли одно очко, но все равно были в хорошем ритме и исправились во второй. Во второй половине были полностью лучше.

Знаем, что играем с сильной командой, предельно мотивированной командой. Сделан только первый шаг, нам нужны еще две победы в серии. Сегодня ждали больше зрителей, но спасибо тем, кто пришел, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Добавим, что вторая встреча четвертьфинала состоится 18 апреля в Москве.

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