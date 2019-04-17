Серхио Родригес: Провели игру с «Басконией» так, как хотели, повели 1-0 и готовимся к следующей

- Мы были готовы, мы ждали этих игр весь сезон и прекрасно понимали, что должны быть полностью готовы. Сегодня мы чувствовали себя уверенно, начиная серию перед своими болельщиками.
Мы провели игру так, как хотели, повели 1-0 и готовимся к следующей. В ЦСКА много таланта, много опций в атаке, в каждом отдельном матче новый игрок может взять слово, сегодня было мое время, - приводит слова защитника «РИА Новости».
Добавим, что вторая встреча четвертьфинала состоится 18 апреля в Москве.
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