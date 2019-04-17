«Химки» добыли победу над «Нижним Новгородом», Швед набрал 34 очка

Баскетболисты «Химок» обыграли «Нижний Новгород» в гостевом матче Единой лиги ВТБ – (97:93).
Лучшим в составе подмосковного клуба стал Алексей Швед, у которого 34 очка. У хозяев площадки отличился Георгий Жбанов (12 очков и 10 подборов).
"Нижний Новгород" 20 апреля сыграет на выезде с эстонским "Калевом", "Химки" 24-го примут красноярский "Енисей".
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Нижний Новгород» – «Химки» 93:97 (18:14, 17:22, 24:15, 24:32, 10:14 ОТ)
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