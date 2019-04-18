37 очков Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Индиану»

Лидер «Селтикс» реализовал 15 из 26 бросков с игры, включая 6 из 10 трехочковых, сделал 7 передач, 6 подборов, 2 блок-шота, 1 перехват и 2 потери.
У "Индианы" с 23 очками лучшим снайпером стал Боян Богданович.
Третья игра серии состоится 20 апреля в Индианаполисе.
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