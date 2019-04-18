37 очков Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Индиану» - Советский спорт
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18 апреля 2019 07:02БаскетболСпирин Дмитрий

37 очков Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Индиану»

37 очков разыгрывающего «Бостона» Кайри Ирвинга помогли его команде одержать победу во 2-м домашнем матче серии первого раунда плей-офф с «Индианой» (99:91, 2-0).

Лидер «Селтикс» реализовал 15 из 26 бросков с игры, включая 6 из 10 трехочковых, сделал 7 передач, 6 подборов, 2 блок-шота, 1 перехват и 2 потери.

У "Индианы" с 23 очками лучшим снайпером стал Боян Богданович.

Третья игра серии состоится 20 апреля в Индианаполисе.

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