37 очков Ирвинга помогли «Бостону» обыграть «Индиану»

Кучеров и Малкин точно пригодятся сборной на ЧМ. От таких игроков не отказываются Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Евгений Малкин получили вызов в сборную России для участия в чемпионате мира.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок «Советский спорт» – о том, как это случилось.

А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть! Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?

Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за Самарина Первый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.

Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назад Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнира Автор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.

Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке Дэвиса Состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса