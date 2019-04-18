Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» увеличить преимущество в серии c «Детройтом»

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счетом 120:99 в пользу хозяев.
Самым результативным игроком матча с 27 очками стал защитник «Бакс» Эрик Бледсо. На счету Янниса Адетокунбо дабл-дабл из 26 баллов и 12 подборов.
В составе «Пистонс» Люк Кеннард записал в актив 19 очков, Реджи Джексон — 18. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 18 очков и 16 подборов.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Милуоки». Третий матч серии состоится 21 апреля в Детройте
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