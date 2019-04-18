Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» увеличить преимущество в серии c «Детройтом»

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

«Китаец – это оскорбление, если сопровождается отборным матом». Допрос Пака в суде После сегодняшних показаний потерпевшего шансы Кокорина и Мамаева отделаться символическим наказанием уменьшаются

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Зачем нам лузеры Василевский, Сергачев, Кучеров и Малкин на чемпионате мира? О том, что все четверо вызываются в сборную России - было сообщено еще утром, когда сами игроки еще вряд ли пережили вылет из Кубка Стэнли.

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элите Даниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.

Хоккеист избил женщину прямо на дороге… Кто такой Обухов? Бывший хоккеист «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина вновь под следствием.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекорд В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.

Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник? Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Евгений Ловчев: «Аякс» принадлежит аяксидам, а «Спартак» спартаковцам – нет Наш обозреватель объясняет успех голландского клуба хорошей работой скаутской службы, сильной академией и воспитанием правильного духа. «Спартак» все это давно утратил.

«Гол Андронова? Это его коронный бросок!» ЦСКА выносит Омск, игроки довольны После третьей победы финале Кубка Гагарина-2019 игроки ЦСКА были в очень хорошем настроении.