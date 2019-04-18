Андрей Кириленко: Женская сборная России производит приятное впечатление

«В целом женская сборная производит приятное впечатление. Видно, что команде есть над чем работать, в первую очередь пока не хватает стабильности. С другой стороны, важно, что у этой сборной есть характер. В квалификации девочки вырвали три тяжелые победы в концовке. Команда растет на таких матчах.
Теперь важно провести хорошую подготовку и в отличной форме подвести всех игроков к Евробаскету-2019. Надеюсь, наш опытный тренерский штаб с этим справится. Я считаю, что по уровню таланта мы способны привезти медали из Сербии. Да, у нас сложная группа. Мы играем с хозяевами, полуфиналистами последнего чемпионата мира, а также Белоруссией, которая всегда крайне неудобный для нас соперник. Но если мы хотим быть лучшими, это надо доказать в матче с топовыми сборными», – цитируют Кириленко «Известия».
Турнир пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля.
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