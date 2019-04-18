«Парма» обыграла УНИКС, а ЦСКА стал победителем «регулярки» в Единой лиге ВТБ Баскетболисты пермской «Пармы» обыграли казанский УНИКС в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ со счетом 82:76 (15:18, 18:15, 32:17, 17:26).

Самым результативным игроком встречи стал форвард УНИКСа Рэймар Морган, набравший 27 очков.

Добавим, что после этого поражения, которое стало для казанской команды пятым на турнире, УНИКС упустил шанс занять первую строчку в турнирной таблице, а ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата.

В следующем матче лиги УНИКС на выезде сыграет с «Автодором», а «Парма» в гостях встретится с «Химками».