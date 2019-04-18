ЦСКА уступил «Басконии» во втором матче 1/4 финала Евролиги - Советский спорт
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18 апреля 2019 21:59Баскетбол

ЦСКА уступил «Басконии» во втором матче 1/4 финала Евролиги

Баскетболисты ЦСКА на воей площадке проиграли «Басконии» во втором матче 1/4 финала плей-офф Евролиги со счетом 68:78 (18:27, 19:15, 15:24, 16:12).

Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал защитник Кори Хиггинс, набравший 15 очков, у «Басконии» 16 баллов на счету форварда Даррана Хиллиарда.

Добавим, что после это встречи счет в серии стал 1-1. Следующий матч команд состоится 23 апреля в Испании.

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