Вячеслав Шушаков: На матч с УНИКСом выбрали правильную тактику

- Мы сняли с себя оковы после последних результатов. Играли легко, выбрали правильную тактику и хорошо защищались. Определяющей стала третья четверть. Нужно было не дать поймать свою игру УНИКСу. Нам это удалось, - приводит слова специалиста «РИА Новости».
Напомним, что после этого поражения УНИКС потерял шансы на победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
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