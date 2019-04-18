Вячеслав Шушаков: На матч с УНИКСом выбрали правильную тактику - Советский спорт
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18 апреля 2019 22:26Баскетбол

Вячеслав Шушаков: На матч с УНИКСом выбрали правильную тактику

Главный тренер пермской «Пармы» Вячеслав Шушаков подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (82:76).

- Мы сняли с себя оковы после последних результатов. Играли легко, выбрали правильную тактику и хорошо защищались. Определяющей стала третья четверть. Нужно было не дать поймать свою игру УНИКСу. Нам это удалось, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, что после этого поражения УНИКС потерял шансы на победу в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

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