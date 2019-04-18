Димитрис Итудис: Сегодня соперник был более решительным, чем мы, и сравнял счет в серии - Советский спорт
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18 апреля 2019 23:10Баскетбол

Димитрис Итудис: Сегодня соперник был более решительным, чем мы, и сравнял счет в серии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги второго матча четвертьфинала Евролиги с «Басконией» (68:78).

- Сегодня соперник был более решительным, чем мы, и сравнял счет в серии. Мы с самого начала знали, что будет сложная серия, и второй матч только подтвердил это. Мы слишком много позволили им в первой половине, особенно в первой четверти. Можно много говорить о тактике, но здесь все решает ментальность, решительность игроков. Мы отдадим все, отдадим всех себя в выездных матчах, мы будем настроены, - приводит слова Итудиса «РИА Новости».

Добавим, что после это встречи счет в серии стал 1-1. Следующий матч состоится 23 апреля в Испании.

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