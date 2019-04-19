Сергей Кущенко: ЦСКА надо взять хотя бы одну игру в Испании ЦСКА проиграл «Витории» второй домашний матч плей-офф Евролиги.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о поражении ЦСКА во втором матче плей-офф Евролиги с «Басконией» (68:78).

«У ЦСКА огромный опыт выступления в плей-офф, который поможет команде в двух тяжелейших выездных матчах, – приводят «Известия» слова Кущенко. – Им надо взять там хотя бы одну игру, чтобы уверенно себя чувствовать. И у баскетболистов российского клуба все для этого есть.

(Президент ЦСКА) Андрей Ватутин был прав, когда сказал, что «Басконию» рано списывать со счетов после разгрома в первом матче. Эта встреча доказала, что только большая мотивация и командная игра дадут результат».

Напомним, после двух матчей в Москве счет в серии до трех побед равный (1-1). Третий и четвертый матчи пройдут 24 и 26 апреля в Витории. В случае необходимости пятая игра запланирована на 1 мая в Москве.