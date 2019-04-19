Форвард «Басконии»: Мы выполнили задачу в первой части серии с ЦСКА - Советский спорт
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19 апреля 2019 14:31БаскетболЛипкин Антон

Форвард «Басконии»: Мы выполнили задачу в первой части серии с ЦСКА

Испанцы выиграли второй матч в Москве и сравняли счет в серии.

Форвард «Басконии» Шейвон Шилдс прокомментировал победу над ЦСКА (78:68) во втором матче плей-офф Евролиги в Москве.

«Мы выполнили задачу в первой части серии, – приводят «Известия» слова 24-летнего датчанина. – Мы были очень сильны именно как команда. Все ребята бились друг за друга.

Главное, сохранить этот настрой и на два домашних матча. Думаю, после этой игры мы должны быть еще более уверенными в своих силах».

Напомним, первый матч в Москве завершился уверенной победой ЦСКА (94:68). Таким образом, после двух игр счет в серии равный (1-1). Третий и четвертый матчи пройдут 24 и 26 апреля в Витории. В случае необходимости пятая игра запланирована на 1 мая в Москве.

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