Форвард «Басконии»: Мы выполнили задачу в первой части серии с ЦСКА

Форвард «Басконии» Шейвон Шилдс прокомментировал победу над ЦСКА (78:68) во втором матче плей-офф Евролиги в Москве.
«Мы выполнили задачу в первой части серии, – приводят «Известия» слова 24-летнего датчанина. – Мы были очень сильны именно как команда. Все ребята бились друг за друга.
Главное, сохранить этот настрой и на два домашних матча. Думаю, после этой игры мы должны быть еще более уверенными в своих силах».
Напомним, первый матч в Москве завершился уверенной победой ЦСКА (94:68). Таким образом, после двух игр счет в серии равный (1-1). Третий и четвертый матчи пройдут 24 и 26 апреля в Витории. В случае необходимости пятая игра запланирована на 1 мая в Москве.
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