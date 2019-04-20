«Бостон» повел в серии с «Индианой», выиграв третий матч подряд

«Индиана Пэйсерс» дома играла с «Бостон Селтикс» в рамках третьего матча серии первого раунда плей-офф НБА. Встреча закончилась победой гостей со счетом 104:96.
Больше всех га игру набрал защитник победителей Джпейлен Браун – 23 очка. В составе «Индианы» отличился Тайрик Эванс – 19 баллов.
«Бостон» ведет в серии со счетом 3-0 и может пройти в следующий этап уже в четвертом матче серии 21 апреля.
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