«Бостон» повел в серии с «Индианой», выиграв третий матч подряд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 апреля 2019 07:01БаскетболСметанникова Дарья

«Бостон» повел в серии с «Индианой», выиграв третий матч подряд

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Бостона».

«Индиана Пэйсерс» дома играла с «Бостон Селтикс» в рамках третьего матча серии первого раунда плей-офф НБА. Встреча закончилась победой гостей со счетом 104:96.

Больше всех га игру набрал защитник победителей Джпейлен Браун – 23 очка. В составе «Индианы» отличился Тайрик Эванс – 19 баллов.

«Бостон» ведет в серии со счетом 3-0 и может пройти в следующий этап уже в четвертом матче серии 21 апреля.

06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
20/04 01:45Хоккей
«Идем по пути ЦСКА – возьмем Кубок через год»: Эмоции игроков «Авангарда» после поражения в финалеЭмоции хоккеистов омского клуба после поражения в финале Кубка Гагарина.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
11/04 08:00Фигурное катание
А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть!Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
19/04 12:40Футбол
Что такое «Аякс»? Это сбывшийся сон Сергея ГалицкогоЮрий Цыбанев на фактах объясняет, почему развитие событий в нынешней Лиге чемпионов устроило владельцу «Краснодара» праздник души и именины сердца.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
03/04 13:30ММА
Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.
19/04 21:28Футбол
Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 23-го тура чемпионата России.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
19/04 09:59Хоккей
Власич спас «акул». «Сан-Хосе» не пустил «Вегас» во второй раунд плей-офф«Сан-Хосе» выиграл у «Вегаса» и сократил отставание в серии.
20/04 02:00Хоккей
Александр Крылов : Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его!Председатель совета директоров «Авангарда» о финале, будущем Ильи Михеева и связи с Омском.
19/04 00:18Футбол
«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубкахЛяказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто   Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
18/04 19:07Футбол
Ловите момент! Скоро за блокбастеры вроде «Ман Сити» – «Тоттенхэм» придется платитьРассказываем, как поменяется рынок футбольного телевидения в России в связи с утратой «Матч ТВ» прав на показ матчей английского чемпионата.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
28/03 14:41Бокс
Дмитрий Кудряшов: Бой Усика и Лебедева был бы интересен несколько лет назадРоссийский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) прокомментировал решение украинца Александра Усика оставить вакантным титул WBA и перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг).
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
19/04 08:31Хоккей
Тарасенко в шаге от выхода в следующий раунд. Голливудская развязка в Виннипеге! (видео)«Сент-Луис» совершил классный камбэк и победил, «Вегас» отложил сенсацию до следующего матча.
20/04 00:50Хоккей
Игорь Есмантович: В следующем сезоне ЦСКА будет еще сильнееПрезидент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович после вручения Кубка Гагарина рассказал о победе и перспективах чемпионской команды.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
Новости
07:54 Футбол Магомед Адиев: Ситуация с «Анжи» не красит Дагестан (видео)
07:38 Баскетбол «Оклахома» обыграла «Портленд» в третьем матче серии
07:18 Футбол Френки де Йонг: Не буду испытывать угрызений совести, если «Аякс» обыграет «Барселону»
07:14 Футбол Джермейн Дженас: Не считаю, что назначение Сульшера было правильным решением
07:01 Баскетбол «Бостон» повел в серии с «Индианой», выиграв третий матч подряд
06:53 Баскетбол «Орландо» проиграл «Торонто» и пустил соперника вперед в серии
06:31 Хоккей «Торонто» повел в серии, обыграв в гостях «Бостон»
06:26 Хоккей Боб Хартли: ЦСКА заслуживает уважения – невероятная хоккейная машина
01:09 Хоккей Илья Сорокин: Хоккейный бог был на нашей стороне
01:07 Хоккей Кирилл Капризов: Побеждать везде приятно
01:05 Хоккей Сергей Шумаков: «Авангард» пойдет по чемпионскому пути ЦСКА
00:52 Хоккей Кирилл Капризов: Нельзя сравнивать победу в Кубке Гагарина с олимпийской медалью
00:29 Баскетбол «Реал» обыграл «Панатинаикос» и повел в серии со счетом 2-0
00:12 Хоккей Хоккеисты ЦСКА получили золотые медали с лентами прошлогоднего сезона (фото)
00:05 Хоккей Максим Мамин: Настроен ли вернуться в Северную Америку? Еще не знаю, дайте попраздновать!
00:00 Футбол «Алавес» упустил победу над «Вальядолидом»
23:53 Хоккей СКА поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина
23:38 Футбол «Лион» на своем поле переиграл «Анже»
23:31 Хоккей Футбольный и баскетбольный ЦСКА поздравили одноклубников с завоеванием Кубка Гагарина
23:24 Футбол Эрик тен Хаг: «Тоттенхэм» - фантастический вызов для «Аякса»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика