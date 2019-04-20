«Оклахома» обыграла «Портленд» в третьем матче серии - Советский спорт
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20 апреля 2019 07:38БаскетболСметанникова Дарья

«Оклахома» обыграла «Портленд» в третьем матче серии

«Оклахома» выиграла первый для себя матч серии.

На арене «Чизлик Энерджи» состоялся матч между «Оклахома-Сити Тандер» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» в рамках третьего матча серии первого раунда плей-офф Западной конференции НБА. Игра закончился победой хозяев со счетом 120:108.

Самым результативным игроком матча стал игрок победителей Рассел Уэстбрук, который набрал 33 очка и совершил 11 передач.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Портленда». Следующий матч серии состоится 22 апреля.

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