Бывший тренер молодежной команды может сесть на 180 лет за домогательства Прокуратура штата Айова требует наказать бывшего тренера молодежной баскетбольной команды Грега Стефена.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AP, Стефена могут посадить на 180 лет за сексуальные домогательства к юношам баскетбольной команды.

По информации, 43-летний тренер в период с 1999 по 2018 год совершал развратные действия в отношении более чем 400 молодых баскетболистов.

В 2018 году Стефен признал вину в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, а также в хранении видеоматериалов с участием спортсменов.

Приговор по делу тренера должен быть внесен 2 мая.