Бывший тренер молодежной команды может сесть на 180 лет за домогательства

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AP, Стефена могут посадить на 180 лет за сексуальные домогательства к юношам баскетбольной команды.
По информации, 43-летний тренер в период с 1999 по 2018 год совершал развратные действия в отношении более чем 400 молодых баскетболистов.
В 2018 году Стефен признал вину в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним, а также в хранении видеоматериалов с участием спортсменов.
Приговор по делу тренера должен быть внесен 2 мая.
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