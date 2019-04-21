«Милуоки» в гостях обыграл «Детройт» в третьем матче серии - Советский спорт
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21 апреля 2019 07:32БаскетболСметанникова Дарья

«Милуоки» в гостях обыграл «Детройт» в третьем матче серии

В Детройте состоялся третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции.

«Детройт Пистонс» на своей площадке принимал «Милуоки Бакс» и проиграл со счетом 103:119 (24:32, 30:35, 24:33, 25:19).

Главным героем матча стал форвард гостей Крис Миддлтон, который набрал 20 очков. По 19 баллов на счету Эрика Бледсо и Брука Лопеса.

«Милуоки» повел в серии с «Детройтом» - 3-0. Четвертый матч состоится 23 апреля в Детройте.

В других матчах серии «Филадельфия» обыграла «Бруклин» и ведет в серии 3-1. «Денвер» сравнял счет с «Сан-Антонио» - 2-2.

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