«Милуоки» в гостях обыграл «Детройт» в третьем матче серии

«Детройт Пистонс» на своей площадке принимал «Милуоки Бакс» и проиграл со счетом 103:119 (24:32, 30:35, 24:33, 25:19).
Главным героем матча стал форвард гостей Крис Миддлтон, который набрал 20 очков. По 19 баллов на счету Эрика Бледсо и Брука Лопеса.
«Милуоки» повел в серии с «Детройтом» - 3-0. Четвертый матч состоится 23 апреля в Детройте.
В других матчах серии «Филадельфия» обыграла «Бруклин» и ведет в серии 3-1. «Денвер» сравнял счет с «Сан-Антонио» - 2-2.
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