33 очка Хардена помогли «Хьюстону» снова обыграть «Юту»

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Юту Джаз» со счетом 104:101 (28:30, 22:25, 24:21, 30:25).
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джеймс Харден, который набрал 22 очка, отдал 10 передач, совершил шесть перехватов и собрал четыре подбора.
У «Юты» больше всех набрал защитник Донован Митчелл – 34 балла.
Следующий матч серии пройдет в Солт-Лейк0Сити 22 апреля.
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