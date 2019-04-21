33 очка Хардена помогли «Хьюстону» снова обыграть «Юту» - Советский спорт
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21 апреля 2019 08:59БаскетболСметанникова Дарья

33 очка Хардена помогли «Хьюстону» снова обыграть «Юту»

«Хьюстон Рокетс» повел в серии первого раунде плей-офф НБА против «Юты Джаз» со счетом 3-0.

«Хьюстон Рокетс» в гостях обыграл «Юту Джаз» со счетом 104:101 (28:30, 22:25, 24:21, 30:25).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джеймс Харден, который набрал 22 очка, отдал 10 передач, совершил шесть перехватов и собрал четыре подбора.

У «Юты» больше всех набрал защитник Донован Митчелл – 34 балла.

Следующий матч серии пройдет в Солт-Лейк0Сити 22 апреля.

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