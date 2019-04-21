Марселиньо Уэртас: «Финал четырех» и победа над ЦСКА - реальная цель «Басконии» Бразильский разыгрывающий "Басконии" Марселиньо Уэртас поделился ожиданиями от продолжения серии с ЦСКА в 1/4 финала Евролиги.

Мы крупно проиграли в первой игре, не показав и 50% своих возможностей. Тренер объяснил, где мы допустили ошибки, и во второй игре мы действовали гораздо более сконцентрированно. Мы не давали соперникам набирать легкие очки, хорошо закрыли «краску». Наши центровые были на высоте в этот вечер, да и другие игроки проявили себя очень хорошо.



Выиграть один из двух матчей в гостях — хороший результат. Теперь у нас появился шанс закончить серию при своих трибунах. Уверен, что болельщики окажут нам сумасшедшую поддержку и мы сможем пробиться в «Финал четырех».



Мы уверены в себе. В этом сезоне мы сыграли с ЦСКА четыре матча. Пока счет равный. Подбор игроков и уровень нашего тренера Велимира Перасовича не вызывают сомнений. Поэтому «Финал четырех» и победа над ЦСКА — это реальная цель, а не мечта», — цитируют Уэртаса «Известия».

Напомним, счет в серии пока равный: 1-1. Третий матч состоится 24 апреля в Витории. Там же в этом сезоне пройдет "Финал четырех".