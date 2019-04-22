Жоан Пласа: «Зенит» не заслужил победу в матче с «Локомотивом-Кубанью»

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (78:94) в Санкт-Петербурге.
«Сегодня мы не заслужили победу, – приводит слова испанца официальный сайт лиги. – К сожалению, смазали слишком много своих бросков, после которых соперник убегал в быстрые отрывы и набирал легкие очки.
Я бы мог списать поражение на отсутствие ключевых игроков, но не привык жаловаться. Сейчас нам нужно собраться и обыграть «Астану», чтобы занять пятое место».
В своем заключительном матче регулярного чемпионата 27 апреля «Зенит» сыграет дома с «Астаной», которая опережает команду из Санкт-Петербурга на одну победу.
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