Жоан Пласа: «Зенит» не заслужил победу в матче с «Локомотивом-Кубанью» - Советский спорт
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22 апреля 2019 10:22БаскетболЛипкин Антон

Жоан Пласа: «Зенит» не заслужил победу в матче с «Локомотивом-Кубанью»

«Зенит» проиграл дома «Локомотиву-Кубани».

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью» (78:94) в Санкт-Петербурге.

«Сегодня мы не заслужили победу, – приводит слова испанца официальный сайт лиги. – К сожалению, смазали слишком много своих бросков, после которых соперник убегал в быстрые отрывы и набирал легкие очки.

Я бы мог списать поражение на отсутствие ключевых игроков, но не привык жаловаться. Сейчас нам нужно собраться и обыграть «Астану», чтобы занять пятое место».

В своем заключительном матче регулярного чемпионата 27 апреля «Зенит» сыграет дома с «Астаной», которая опережает команду из Санкт-Петербурга на одну победу.

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